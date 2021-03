Alda D’Eusanio, dopo il GFv, in Tribunale per la richiesta di un incredibile risarcimento (Di martedì 9 marzo 2021) Alda D’Eusanio è stata una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5. La sua partecipazione al reality però non è andata a buon fine e fin dall’inizio sembra che sulla sua persona siano sorte diverse polemiche. Di certo, Alda non ha fatto una bella figura, ma per quale motivo? Ripercorriamo quanto accaduto nelle scorse settimane. Alda D’Eusanio squalificata dal Grande Fratello Vip 5 All’interno della casa, infatti, la conduttrice si sarebbe lasciata andare a dichiarazioni piuttosto forti, come quelle su Maria De Filippi e Laura Pausini. Proprio sulla base delle dichiarazioni rilasciate sulla nota cantante, la D’Eusanio è stata squalificata dal reality. Alda, per chi non lo sapesse, ha accusato il marito della Pausini di violenza domestica e per ... Leggi su baritalianews (Di martedì 9 marzo 2021)è stata una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5. La sua partecipazione al reality però non è andata a buon fine e fin dall’inizio sembra che sulla sua persona siano sorte diverse polemiche. Di certo,non ha fatto una bella figura, ma per quale motivo? Ripercorriamo quanto accaduto nelle scorse settimane.squalificata dal Grande Fratello Vip 5 All’interno della casa, infatti, la conduttrice si sarebbe lasciata andare a dichiarazioni piuttosto forti, come quelle su Maria De Filippi e Laura Pausini. Proprio sulla base delle dichiarazioni rilasciate sulla nota cantante, laè stata squalificata dal reality., per chi non lo sapesse, ha accusato il marito della Pausini di violenza domestica e per ...

Advertising

MondoTV241 : Ancora guai per Alda D'Eusanio, chiesto 1 milione di euro di risarcimento #AldaDEusanio #MiaMartini… - teresacapitanio : Alda D’Eusanio querelata per le frasi su Mia Martini: “Un milione di euro di danni” - zazoomblog : Guai per Alda D’Eusanio: dopo la “Pausini picchiata” arriva la tragedia L’enorme problema - #D’Eusanio: #“Pausini… - YrunaMakeAWish : Un altro evergreen! Alda D'Eusanio e le querele... #tzvip Grande Fratello Vip, Adriano Aragozzini querela Alda D'E… - zazoomblog : “Querelata chiesto 1 milione di euro”. Nuovi problemi per Alda D’Eusanio il famoso regista passa all’attacco. Di ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Grande Fratello Vip, grave lutto per Dayane Mello: è morto suo fratello Lucas Corriere della Sera