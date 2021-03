Viabilità Roma Regione Lazio del 08-03-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 8 MARZOORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLARESTA QUALCHE PROBLEMA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ABBIAMO CODE PER TRAFFICO DALLA TANGENZIALE EST A PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO VALIDO A PARTIRE DA STASERA PER TUTTA LA GIORNATA DI DOMANI 9 MARZO; PREVISTE SULPRECIPITAZIONI SPARSE E NEVICATE A QUOTE SUPERIORI A 800-100 METRI. AE’ RIPRESO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO, VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA SITUAZIONE: REGOLARE IL SERVIZIO SULLE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, E SULLE FERROVIE TERMINI-CENTOCELLE ECIVITA CASTELLANA VITERBO; ATTIVA CON FORTI RIDUZIONE DI CORSE ...