Vaccini, in arrivo ‘ondata’ di dosi: il programma dei prossimi giorni in Campania (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì arriveranno in Campania 63.200 dosi di Astrazeneca e sabato una seconda spedizione consegnerà 24.000 dosi. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della Regione Campania, impegnata sulla pianificazione della campagna vaccinale. Alle dosi di Astrazeneca si aggiungono quelle di Pfizer con la spedizione di inizio settimana che si concluderà domani arrivando a 49.140 dosi, mentre per il prossimo inizio settimana sono previste altre 49.000 dosi. La Campania sta quindi per rimpinguare le proprie riserve di Vaccini che sono praticamente esaurite: ad oggi la Regione ha infatti somministrato 489.900 dosi sulle 534.515 ricevute, quindi il 91,7%. Tutte le Asl stanno quindi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì arriveranno in63.200di Astrazeneca e sabato una seconda spedizione consegnerà 24.000. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della Regione, impegnata sulla pianificazione della campagna vaccinale. Alledi Astrazeneca si aggiungono quelle di Pfizer con la spedizione di inizio settimana che si concluderà domani arrivando a 49.140, mentre per il prossimo inizio settimana sono previste altre 49.000. Lasta quindi per rimpinguare le proprie riserve diche sono praticamente esaurite: ad oggi la Regione ha infatti somministrato 489.900sulle 534.515 ricevute, quindi il 91,7%. Tutte le Asl stanno quindi ...

