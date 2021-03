Titanic, sapete dove sono state girate le scene dell’iconico film? Il retroscena che non tutti conoscono (Di lunedì 8 marzo 2021) Titanic è uno dei più belli film d’amore, ma sapete dove sono state girate le scene? No tutti conoscono questo retroscena: i dettagli. Chi di voi non si è mai emozionato dinanzi ad una scena di Titanic? Senza alcun dubbio, nessuno! Possono passare anni dalla sua prima messa in onda e, soprattutto, può essere trasmesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 8 marzo 2021)è uno dei più bellid’amore, male? Noquesto: i dettagli. Chi di voi non si è mai emozionato dinanzi ad una scena di? Senza alcun dubbio, nessuno! Pospassare anni dalla sua prima messa in onda e, soprattutto, può essere trasmesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ciseiocifai : Cioè #Titanic comincerà alle 21,45????? Ma lo sapete che dura 4 ore?????? Spoiler: Jack muore! - _Valealizzi_ : RT @namelessniic: io il titanic me lo vorrei pure rivedere per la 500 milionesima volta ma inizia alle 21.45 e finisce all’ 1.30 cioè media… - namelessniic : io il titanic me lo vorrei pure rivedere per la 500 milionesima volta ma inizia alle 21.45 e finisce all’ 1.30 cioè… - zazoomblog : “Titanic” sapete qual è stata la primissima scena girata da Di Caprio e Kate Winslet? Incredibile ma vero! - #“Tita… - zazoomblog : “Titanic” il retroscena di cui non sapete: accadde sul set episodio incredibile - #“Titanic” #retroscena #sapete: -