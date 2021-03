(Di lunedì 8 marzo 2021) Pioggia,, maltempo sull’Italia. Da oggi un’intensa perturbazione impatterà sul nostro Paese, con piogge forti soprattutto al Centro. Il team del sito www.iL.it comunica che oggi “il fronte perturbato agirà sulla Sardegna e sulle regioni centrali: a causa dei contrasti tra masse d’aria diverse, tipici di questa stagione, potranno svilupparsi rovesci temporaleschi lungo i settori centro-settentrionali della Sardegna, sulla Toscana meridionale, su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Gargano. Particolare attenzione sul Laziole precipitazioni risulteranno via via più forti e abbondanti a partire dal tardo pomeriggio, sera e notte. Possibili forticon nubifragi potranno colpire anche Roma. Sul resto dell’Italia invece, avremo un tempo più asciutto seppur in un contesto di ...

Advertising

ereike05 : RT @Adnkronos: #Temporali e #neve, ecco dove: meteo 8-10 marzo - Adnkronos : #Temporali e #neve, ecco dove: meteo 8-10 marzo - ilmeteoit : #Meteo #SETTIMANA: forti #PIOGGE e #TEMPORALI al #Centro, poi verso il #Sud - vicgri2 : RT @repubblica: Previsioni meteo, pioggia e temporali al centro, neve al nord, allerta gialla per Umbria, Lazio Abruzzo e Molise: Una forte… - repubblica : Previsioni meteo, pioggia e temporali al centro, neve al nord, allerta gialla per Umbria, Lazio Abruzzo e Molise: U… -

Ultime Notizie dalla rete : Temporali neve

E' allerta gialla idrogeologica su tutte le zone; allerta gialla idrogeologica persulle ... In serata fenomeni in attenuazione efin sui 800 - 700 metri di quota in Appennino nelle ore ...Lazio Tempo instabile nella giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio,anche intensi sul Basso Lazio;abbondante in Appennino oltre i 1100 - 1200 ...Pioggia, temporali e neve, maltempo sull'Italia. Da oggi un’intensa perturbazione impatterà sul nostro Paese, con piogge forti soprattutto al Centro. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi ...Meteo Italia prossime ore. SITUAZIONE. Pilotata da un'area depressionaria sull'Europa centro-occidentale una perturbazione si è inoltrata nel Mediterraneo centrale e sta coinvolg ...