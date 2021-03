Stefania Orlando, la ‘svolta’ dopo il GF Vip: “Io e lui un’ora e mezza al telefono” (Di lunedì 8 marzo 2021) Nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara D’Urso ha accolto in studio anche i protagonisti di questo quinto GF Vip. La prima a essere intervistata è stata Stefania Orlando, che con la sua amicizia con Tommaso Zorzi ha conquistato tutti. Ma nel salotto tv della domenica sera la showgirl, accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, ha parlato anche del suo privato. Come le dichiarazioni del suo ex Andrea Roncato che avevano fatto molto discutere e, per la prima volta, del fratello Gianni. Quest’ultimo è nato da una relazione precedente della mamma della Orlando, che ha saputo della sua esistenza solo da adulta. In una recente lettera pubblicata dal settimanale DiPiù, Gianni ha lamentato di non essere parte della vita della sorella e svelato di non aver ricevuto nemmeno l’invito al suo matrimonio.



