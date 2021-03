Sei una famiglia monoreddito? Metti subito in pratica i consigli delle consulenti finanziarie (Di lunedì 8 marzo 2021) Spesso sono le donne, purtroppo, a essere le più esposte a situazioni di fragilità e debolezza economica. E questa situazione pesa di più quando la donna costituisce – da sola o con i propri figli – una famiglia monoreddito. Se si aggiunge che, nella gran parte dei casi, la gestione del patrimonio famigliare è delegata al marito o al compagno, la situazione diventa ancora più critica. Una donna che si ritrova sola, magari dopo un matrimonio o una lunga convivenza, spesso non sa da dove cominciare a gestire i propri soldi. Per consigliare al meglio le donne che si trovano a formare – con o senza figli – una famiglia monoreddito, Banca Widiba ha schierato tre consulenti finanziarie: Giorgia Fabbro, Angela Di Giacomo e Barbara Strapazzini. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Spesso sono le donne, purtroppo, a essere le più esposte a situazioni di fragilità e debolezza economica. E questa situazione pesa di più quando la donna costituisce – da sola o con i propri figli – una. Se si aggiunge che, nella gran parte dei casi, la gestione del patrimoniore è delegata al marito o al compagno, la situazione diventa ancora più critica. Una donna che si ritrova sola, magari dopo un matrimonio o una lunga convivenza, spesso non sa da dove cominciare a gestire i propri soldi. Perare al meglio le donne che si trovano a formare – con o senza figli – una, Banca Widiba ha schierato tre: Giorgia Fabbro, Angela Di Giacomo e Barbara Strapazzini. ...

Advertising

LucaBizzarri : Quando sei lì, dopo i disastri, dopo essere diventato una barzelletta, dopo anni di parole vuote, di 'resilienze',… - alessioviola : Sei d’accordo che vinca una canzone super anzi superissima allegra ma non troppo che difenda la nostra musica per u… - IlContiAndrea : Gira una scaletta FALSA che è meravigliosa. Ora di fine 3:41 ?? c’è la lettura di 37 minuti della Divina Commedia, o… - MayPinkFlower : RT @TSaveoursea: 4- spoiler XXX . . . . facciamo finta che qua ci sia uno spoiler scritto e magari pure una foto cià. // Bravx! Sei già un… - MayPinkFlower : RT @TSaveoursea: 3- spoiler XXX PONIAMO CHE QUA CI SIA SCRITTO UNO SPOILER MEGAENORME IN MAIUSCOLO. ECCO. // secondo te qualcuno, senza n… -