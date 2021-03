Sampdoria, la brutta serata di Candreva contro il Cagliari (Di lunedì 8 marzo 2021) Sampdoria Cagliari non è stata la partita di Antonio Candreva: tra palle perse e passaggi sbagliati, l’esterno non incide Se Keita Balde non sorride, nemmeno Antonio Candreva ha qualcosa per essere contento. La sua prestazione con il Cagliari è alquanto da rivedere, non tanto per voglia (quella è indiscutibile) quanto per rendimento. L’esterno della Sampdoria sbaglia troppi palloni e alcune scelte tattiche. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEW24 Sono suoi i record negativi della partita contro il Cagliari: ben 22 le palle perse e 10 i passaggi sbagliati. Numeri che dall’ex Inter non ti aspetti, dato che per esperienza è sicuramente il calciatore che maggiormente può incidere in una gara. Probabile che, dopo questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021)non è stata la partita di Antonio: tra palle perse e passaggi sbagliati, l’esterno non incide Se Keita Balde non sorride, nemmeno Antonioha qualcosa per essere contento. La sua prestazione con ilè alquanto da rivedere, non tanto per voglia (quella è indiscutibile) quanto per rendimento. L’esterno dellasbaglia troppi palloni e alcune scelte tattiche. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEW24 Sono suoi i record negativi della partitail: ben 22 le palle perse e 10 i passaggi sbagliati. Numeri che dall’ex Inter non ti aspetti, dato che per esperienza è sicuramente il calciatore che maggiormente può incidere in una gara. Probabile che, dopo questa ...

