Rent-a-car - Un 2020 a segno più per Sixt

(Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo le mosse per rilanciarsi di Europcar ed Hertz, l'altro colosso internazionale del noleggio a breve termine, ovvero la tedesca, annuncia unin positivo per l'Europa, malgrado la pandemia di Covid-19, con un utile netto di 2 milioni di euro dopo le tasse. Conti positivi grazie alla cessione della divisione leasing al gruppo Hyundai, a un forte contenimento dei costi per circa 600 milioni di euro - oltre che ad alcuni accorgimenti operativi, come l'utilizzo stabile degli uffici in città e la spinta sui noleggi a lungo termine e sugli abbonamenti auto, che ha permesso alla società di contenere il calo del fatturato a 1,53 miliardi di euro (-38,8%).ha agito e utilizzato la crisi come un'opportunità, invece di aspettare semplicemente tempi migliori. Il fatto che siamo riusciti persino a realizzare un piccolo profitto in ...

