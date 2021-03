Quando riaprono sale giochi e scommesse nel 2021? Cosa succede a gennaio, febbraio e marzo? (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già scelto le misure che saranno in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo, periodo in cui l’Italia si prepara a stringere i denti in concomitanza con la campagna vaccinale, che invece prosegue spedita. Il ministro Speranza ha già avvertito e informato sui numeri preoccupanti del resto d’Europa, mettendo in guardia anche gli italiani su una nuova ondata. Cosa succede dunque sale scommesse e le slot? Possono riaprire a gennaio, febbraio e marzo? Come in molti avevano preannunciato, non ci sarà il via libera nemmeno dal 16 gennaio nonostante i centri scommesse abbiano subito perdite gravissime negli ultimi mesi perché sempre chiuse. Dunque si pensa alle prossime ... Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha già scelto le misure che saranno in vigore dal 16al 5, periodo in cui l’Italia si prepara a stringere i denti in concomitanza con la campagna vaccinale, che invece prosegue spedita. Il ministro Speranza ha già avvertito e informato sui numeri preoccupanti del resto d’Europa, mettendo in guardia anche gli italiani su una nuova ondata.dunquee le slot? Possono riaprire a? Come in molti avevano preannunciato, non ci sarà il via libera nemmeno dal 16nonostante i centriabbiano subito perdite gravissime negli ultimi mesi perché sempre chiuse. Dunque si pensa alle prossime ...

