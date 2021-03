Posizionato un defibrillatore in piazza a Paderno

(Di lunedì 8 marzo 2021) Pro Locoe Banca di Udine donano unalla comunità. Il dispositivo è stato collocato indavanti alla sede della Pro Loco e sarà utilizzabile da chiunque ne avesse necessità. Tutti i consiglieri della Pro Loco e buona parte dei collaboratori della sagra hanno già partecipato e superato il corso per esecutori BLSD organizzato dal Centro di Formazione regionale e IRC-COM Fias Udine e Grado. Presenti all’attivazione delil direttore della Banca di Udine Michela Picco, il presidente della Pro LocoGiorgio Rosignoli, il parroco monsignor Pierluigi Mazzocato e l’assessore alla sanità del comune di Udine Giovanni Barillari.

Ultime Notizie dalla rete : Posizionato defibrillatore

Telefriuli

Pietrasanta cardioprotetta: inaugurazione lunedi (8 marzo) alle 10 d ella postazione donata dall'associazione Il Sorriso di Elisa Ilsalva vita saràin Piazza Statuto con i genitori di Elisa Pezzini .Ancora moltissime offerte stanno giungendo e la prossima donazione riguarderà unautomatico che sarànella pista ciclabile di Camporosso all'interno di una teca termica con ...Il defibrillatore salva vita sarà posizionato in Piazza Statuto con i genitori di Elisa Pezzini. E’ in programma lunedì 8 marzo, a fianco del punto informazioni turistiche, il taglio del nastro del nu ...Arriverà a fine mese e sarà donata alla casa Rachele Zitomirski di Vallecrosia. Comprato anche un monitor multiparametrico per la Croce Verde ...