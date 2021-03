Pochi titoli e assenti alle riunioni: ecco gli “scienziati” del Cts di Draghi. Gli stessi di Conte (Di lunedì 8 marzo 2021) È cambiato il premier, è cambiata (più o meno) la squadra di governo, ma chi ha davvero potere nell’indicare le restrizioni all’esecutivo, cioè il Cts, non è cambiato di una virgola. E i risultati si vedono. Anche perché sulla legittimità e sulla competenza di questi scienziati ci sarebbe davvero molto da dire. Il loro parere legittimava i Dpcm del premier Conte così come ora legittima quelli di Draghi. Zone rosse, lockdown, restrizioni, scuole chiuse. Da quasi un anno, è sul verdetto di questo fantomatico Comitato Tecnico Scientifico che si gioca la salute e la libertà di 60 milioni di italiani. Ma chi sono questi scienziati? E a che titolo sono lì? Sono davvero il meglio del meglio che l’Italia possa offrire?



