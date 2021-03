Pirlo: «Non credo che il giudizio su di me dipenda dal risultato di Juve-Porto» (Di lunedì 8 marzo 2021) L’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions di domani contro il Porto, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come stanno gli acciaccati? “Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Gli altri sono a disposizione, non al massimo ma è già tanto averli a disposizione”. Domani è decisiva per lei? “Domani è importante e decisiva per il passaggio del turno. Dobbiamo ribaltare il risultato dell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Per il mio giudizio non credo, io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto“. Chiellini è recuperato? “Chiellini sta abbastanza bene, si è ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 marzo 2021) L’allenatore dellantus, Andrea, ha presentato in conferenza stampa la partita di Champions di domani contro il, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Come stanno gli acciaccati? “Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Gli altri sono a disposizione, non al massimo ma è già tanto averli a disposizione”. Domani è decisiva per lei? “Domani è importante e decisiva per il passaggio del turno. Dobbiamo ribaltare ildell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Per il mionon, io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto“. Chiellini è recuperato? “Chiellini sta abbastanza bene, si è ...

