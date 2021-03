Pirlo: “Domani decisiva per la Juve, meno per me. Non dobbiamo ripetere errori” (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto di Domani, partita decisiva per la stagione europea dei bianconeri. Queste le sue parole: “Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Gli altri sono a disposizione, non al massimo ma è già tanto averli a disposizione. Domani è importante e decisiva per il passaggio del turno. dobbiamo ribaltare il risultato dell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Per il mio giudizio non credo, io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto”. Chiellini è recuperato?“Chiellini sta abbastanza bene, si è allenato solo oggi col resto della squadra. Non è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 8 marzo 2021) Andrea, tecnico dellantus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Porto di, partitaper la stagione europea dei bianconeri. Queste le sue parole: “Stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti. De Ligt ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi a parte. Gli altri sono a disposizione, non al massimo ma è già tanto averli a disposizione.è importante eper il passaggio del turno.ribaltare il risultato dell’andata,essere al massimo delle nostre forze. Per il mio giudizio non credo, io continuo a lavorare giorno dopo giorno proseguendo nel mio progetto”. Chiellini è recuperato?“Chiellini sta abbastanza bene, si è allenato solo oggi col resto della squadra. Non è ...

