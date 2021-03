**Pd: spunta ipotesi congresso on line, Base Riformista 'no altri colpi di testa'** (2) (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - L'individuazione di una figura che abbia le caratteristiche per affrontare le sfide dei prossimi mesi e portare il Pd a congresso (al massimo in autunno, come continua a chiedere Base Riformista) non è semplice. I prossimi giorni saranno decisivi a meno di uno slittamento dell'assemblea del 13 e 14 marzo. Dice Debora Serracchiani: "Va trovata una personalità autorevole, capace e che abbia un'indicazione unitaria. Da qua a sabato una soluzione la troveremo". Zingaretti potrebbe ripensarci? "Lui può ricandidarsi in assemblea ma" anche dopo quanto detto "ieri sera, mi sembra irremovibile", dice la vicepresidente dell'assemblea dem che in vista del congresso, quando sarà, lancia una provocazione collegandosi ai Maneskin, neo vincitori di Sanremo. "Io ho trovato una sferzata di cambiamento pazzesca Sanremo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - L'individuazione di una figura che abbia le caratteristiche per affrontare le sfide dei prossimi mesi e portare il Pd a(al massimo in autunno, come continua a chiedere) non è semplice. I prossimi giorni saranno decisivi a meno di uno slittamento dell'assemblea del 13 e 14 marzo. Dice Debora Serracchiani: "Va trovata una personalità autorevole, capace e che abbia un'indicazione unitaria. Da qua a sabato una soluzione la troveremo". Zingaretti potrebbe ripensarci? "Lui può ricandidarsi in assemblea ma" anche dopo quanto detto "ieri sera, mi sembra irremovibile", dice la vicepresidente dell'assemblea dem che in vista del, quando sarà, lancia una provocazione collegandosi ai Maneskin, neo vincitori di Sanremo. "Io ho trovato una sferzata di cambiamento pazzesca Sanremo ...

