Parigi-Nizza 2021 | Cees Bol | “Devo il mio successo a Nils Eckhoff”

(Di lunedì 8 marzo 2021) Prima vittoria stagionale perBol alla. L’olandese del Team DSM ha ottenuto un convincente primo posto in volata nella Oinville-sur-Montcient-Amilly, seconda tappa della settantanovesima edizione della ‘Corsa del Sole’, battendo Mads Pedersen e Michael Matthews. Bol, che era a secco da più di un anno (ultimo trionfo alla Volta ao Algarve 2020) è davvero soddisfatto di quanto ottenuto quest’oggi: “L’inizio stagione è stato difficile, ho avuto qualche problema, ma alla fine abbiamo fatto un grande lavoro con tutta la squadra. Ilarriva prima dell’ultima curva: ho rischiato di rimanere nelle posizioni di rincalzo quando c’è stata la caduta nelle posizioni di testa maha intuito gli spazi giusti per emergere da centrogruppo e mi ...

Advertising

CentotrentunoC : #ParisNice | Altra tappa caratterizzata dalle cadute alla #ParigiNizza: Fabio #Aru in gruppo, domani la cronometro… - sportface2016 : #ParisNice 2021, la classifica aggiornata dopo la seconda tappa: #Matthews nuovo leader - sportface2016 : #Ciclismo, risultati e ordine di arrivo seconda tappa #ParisNice 2021: vittoria di Cees #Bol - sciareneve : RT @MTBiit: Si sblocca anche Cees Bol! Pedersen ancora battuto nella seconda volata della Parigi-Nizza #roadbikes #8Marzo - zazoomblog : Parigi-Nizza 2021: nella seconda tappa si impone in volata Cees Bol secondo Mads Pedersen - #Parigi-Nizza #2021:… -

Ultime Notizie dalla rete : Parigi Nizza

... contemporaneamente ed a molti chilometri di distanza, in terra di Francia, vinceva con Sam Bennett anche la prima tappa della. Al decimo posto si è piazzato Vincenzo Nibali, ...Si apre la, l'irlandese vince la prima volata su Démare e Pedersen ed è il naturale leader della corsa. Porte torna subito a casa per una caduta Non lascia niente per strada Sam Bennett, che dopo ...Parigi-Nizza, la seconda volata è per l’olandese su Pedersen e Matthews che prende la maglia gialla. Ventagli e cadute prima dell’epilogo veloce, domani cronometro Cees che si pronuncia Kees, Bol che ...Parigi-Nizza 2021, la classifica aggiornata dopo la seconda tappa vinta da Cees Bol: l'australiano Michael Matthews è il nuovo leader ...