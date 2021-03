Nasce Radio Golosaria (Di lunedì 8 marzo 2021) Un appuntamento quotidiano che si differenzia in base ai diversi canali e che ha preso il via circa vent'anni fa, con La Notizia del Giorno del Club di Papillon, tra i primissimi esempi di notiziario ... Leggi su comunicati-stampa (Di lunedì 8 marzo 2021) Un appuntamento quotidiano che si differenzia in base ai diversi canali e che ha preso il via circa vent'anni fa, con La Notizia del Giorno del Club di Papillon, tra i primissimi esempi di notiziario ...

foodaffairs_it : Nasce Radio Golosaria, aggiornamento quotidiano online sul mangiarbere - AsociacionACAL : Nasce la collaborazione tra OpenDDB e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico… - nostraightedge : @musicassetta Già,mi sono reso conto, questo album compreso il racconto di come nasce è fantastico, Mi ricordi con… - SpotandWeb : Nuova notizia: Su Radio - martacagnola : RT @Different__Mag: Da oggi per cinque giorni, torna Come nasce una canzone, il podcast originale di Radio24 che svela al pubblico cosa c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Radio Nasce Radio Golosaria L'aggiornamento del Golosario sui temi enogastronomici si fa sempre più strutturato e multicanale. Ha debuttato infatti Radio Golosaria, il podcast quotidiano del mattino con la rassegna stampa commentata da Paolo Massobrio, che a sua volta viene declinata in diretta nella pagina Instagram Paolo Massobrio Official ...

