Moda: per Mango ricavi in calo a 1,8 mld nel 2020 ma boom ecommerce (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - L'anno del Covid19 è stato complesso per il gruppo dell'abbigliamento Mango. I ricavi dell'esercizio sono stati 1,84 miliardi contro i 2,37 miliardi del 2019, l'anno del fatturato record per la compagnia. L'ebitda, dopo l'applicazione della normativa Ifrs-16, si attesta a 193 milioni di euro. I ricavi del canale online hanno rappresentato il 42% delle entrate totali dal 24% del 2019, dopo una crescita del 36% per raggiungere 766 milioni di euro. Il fatturato dei negozi fisici si è ridotto del 43%, colpito dalle chiusure dei lockdown per gran parte dell'anno. "Abbiamo vissuto un anno assolutamente eccezionale e imprevisto per tutti. Grazie alla grande scommessa che Mango porta avanti da 20 anni nel suo canale online, nel 2020 questo ha rappresentato il 42% del nostro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - L'anno del Covid19 è stato complesso per il gruppo dell'abbigliamento. Idell'esercizio sono stati 1,84 miliardi contro i 2,37 miliardi del 2019, l'anno del fatturato record per la compagnia. L'ebitda, dopo l'applicazione della normativa Ifrs-16, si attesta a 193 milioni di euro. Idel canale online hanno rappresentato il 42% delle entrate totali dal 24% del 2019, dopo una crescita del 36% per raggiungere 766 milioni di euro. Il fatturato dei negozi fisici si è ridotto del 43%, colpito dalle chiusure dei lockdown per gran parte dell'anno. "Abbiamo vissuto un anno assolutamente eccezionale e imprevisto per tutti. Grazie alla grande scommessa cheporta avanti da 20 anni nel suo canale online, nelquesto ha rappresentato il 42% del nostro ...

