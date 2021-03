Milano, bambina di due anni trovata morta in casa a Cisliano (Di lunedì 8 marzo 2021) MILANO – Il cadavere di una bimba di due anni, senza “evidenti segni di violenza sul corpo”. Accanto, la madre della piccola, 41enne, in stato di incoscienza. Questa la scena che si presentata davanti ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i quali all’una della notte scorsa hanno fatto irruzione in un appartamento a Cisliano, nell’hinterland milanese, allertati da una chiamata al 112. I militari sono riusciti a entrare da una finestra, essendo l’abitazione chiusa dall’interno. La donna, intanto, è ricoverata all’ospedale di Magenta, piantonata dalle forze dell’ordine. Leggi su dire (Di lunedì 8 marzo 2021) MILANO – Il cadavere di una bimba di due anni, senza “evidenti segni di violenza sul corpo”. Accanto, la madre della piccola, 41enne, in stato di incoscienza. Questa la scena che si presentata davanti ai Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i quali all’una della notte scorsa hanno fatto irruzione in un appartamento a Cisliano, nell’hinterland milanese, allertati da una chiamata al 112. I militari sono riusciti a entrare da una finestra, essendo l’abitazione chiusa dall’interno. La donna, intanto, è ricoverata all’ospedale di Magenta, piantonata dalle forze dell’ordine.

