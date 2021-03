M5S | il ' patto di Bibbona' | Grillo e Conte frenano su addio Casaleggio | ' non va esautorato' 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 marzo 2021) (Adnkronos) - E la guerra dei gruppi parlamentari contro Rousseau e-nel mirino anche Enrica Sabatini, considerata dai più la 'mal consigliera'- è stato solo messa in stand by. "La mail a Crimi per chiedergli di intervenire, mettendo fine ai rapporti con-spiega uno dei parlamentari più 'barricaderi'- non è stata ancora inviata nell'attesa di comprendere le intenzioni di. Ma non indietreggeremo di un centimetro,in questi anni è stato un partito nel partito e bisogna mettere fine a questo scempio. Renderlo un fornitore di servizi esterno non può bastare, le ingerenze ci sarebbero comunque". Da qui, l'idea di chiedere a Crimi la possibilità di disiscriversi dall'associazione Rousseau restando comunque all'interno del Movimento, iniziativa assunta da diverse decine di parlamentari ...