Le relazioni difettose – Come si trova il grande amore? La ricerca, tra fatica e fortuna (Di lunedì 8 marzo 2021) Cercare l’amore o fingere di poterne fare a meno? Cara Ester, leggo sempre con molto interesse la tua rubrica e la newsletter, e ti ringrazio per ciò che comunichi e per Come lo fai. Trovo giuste molte delle cose che scrivi, pillole di verità da fare proprie e interiorizzare, anche se a volte trovo difficile trovare un riscontro, un’applicazione pratica nella vita di tutti i giorni. Mi spiego meglio… faccio parte del coro delle single che sognano la grande A, ma che incontrano uomini insicuri, anaffettivi, narcisisti…chiamiamoli Come vogliamo, il risultato è comunque lo stesso, vogliono solo una frequentazione senza impegno. Anaffettivo: ... Leggi su iodonna (Di lunedì 8 marzo 2021) Cercare l’o fingere di poterne fare a meno? Cara Ester, leggo sempre con molto interesse la tua rubrica e la newsletter, e ti ringrazio per ciò che comunichi e perlo fai. Trovo giuste molte delle cose che scrivi, pillole di verità da fare proprie e interiorizzare, anche se a volte trovo difficilere un riscontro, un’applicazione pratica nella vita di tutti i giorni. Mi spiego meglio… faccio parte del coro delle single che sognano laA, ma che incontrano uomini insicuri, anaffettivi, narcisisti…chiamiamolivogliamo, il risultato è comunque lo stesso, vogliono solo una frequentazione senza impegno. Anaffettivo: ...

