La fidanzata di de Ligt: “Io e Matthijs felicissimi qui alla Juve. Ecco con quali wags ho legato” (Di lunedì 8 marzo 2021) "Siamo felicissimi qui a Torino, nei primi mesi Mino Raiola e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città". È una dichiarazione d'amore alla Juventus quella della modella AnneKee ai microfoni di Tuttosport, in una bella intervista nella quale parla anche del suo rapporto con de Ligt.caption id="attachment 87237" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionProfessione... modelli"Matthijs è bravissimo, sempre tranquillo e sorridente. E' innamorato di me e lo sono tantissimo anche io di lui. Come vive la mia professione di modella? È sempre interessato e contento per me. Non è mai invadente, anzi è il primo a spingermi e rispetta il mio lavoro. Sarebbe un buon modello? Abbiamo già fatto alcuni servizi fotografici insieme e devo ammettere che, oltre al fisico, ha anche un certo ... Leggi su golssip (Di lunedì 8 marzo 2021) "Siamoqui a Torino, nei primi mesi Mino Raiola e il suo staff ci hanno dato una grossa mano per ambientarci in città". È una dichiarazione d'amorentus quella della modella AnneKee ai microfoni di Tuttosport, in una bella intervista nella quale parla anche del suo rapporto con de.caption id="attachment 87237" align="alignnone" width="1024" Instagram/captionProfessione... modelli"è bravissimo, sempre tranquillo e sorridente. E' innamorato di me e lo sono tantissimo anche io di lui. Come vive la mia professione di modella? È sempre interessato e contento per me. Non è mai invadente, anzi è il primo a spingermi e rispetta il mio lavoro. Sarebbe un buon modello? Abbiamo già fatto alcuni servizi fotografici insieme e devo ammettere che, oltre al fisico, ha anche un certo ...

Advertising

MCalcioNews : De Ligt, parla la fidanzata: 'In casa almeno un'ora di italiano al giorno. La Juve come una famiglia'… - oscarvalle1984 : RT @BianconeriZonIt: ??: Abbiamo una regola a casa: parliamo italiano un'ora al giorno. [Annekee Molenaar, fidanzata di De Ligt] - CinqueNews : La fidanzata di De Ligt: «A casa parliamo in italiano per un’ora» - BianconeriZonIt : ??: Abbiamo una regola a casa: parliamo italiano un'ora al giorno. [Annekee Molenaar, fidanzata di De Ligt] - MartinaC1203 : RT @8cMLeti: Esageratamente innamorata di questa donna ?? -