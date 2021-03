KO la parte telefonica di alcuni Samsung Galaxy S10 con la One UI 3.1 (Di lunedì 8 marzo 2021) Chi ha ricevuto la One UI 3.1 a bordo del proprio Samsung Galaxy S10, S10+ o S10e potrebbe star riscontrando un fastidioso bug alla parte telefonica del telefono per l’insorgenza dell’errore ‘com.android.phone has stopped’. Come riportato da ‘Galaxyclub.nl‘, la componente telefonica appare indisponibile, con tutti i disagi che ne conseguono. Stando alle segnalazioni lo svuotamento della cache non sempre risolve il problema, per cui potrebbe essere necessario un nuovo aggiornamento software. In ogni caso, se siete afflitti anche voi dal disturbo, tentar non nuoce. Per svuotare la cache entrate nelle impostazioni generali e da lì tappate sulla voce ‘Applicazioni‘. Cercate attraverso la barra in alto l’applicazione ‘Telefono‘, e poi sull’opzione ‘Memoria archiviazione‘ ed infine su ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Chi ha ricevuto la One UI 3.1 a bordo del proprioS10, S10+ o S10e potrebbe star riscontrando un fastidioso bug alladel telefono per l’insorgenza dell’errore ‘com.android.phone has stopped’. Come riportato da ‘club.nl‘, la componenteappare indisponibile, con tutti i disagi che ne conseguono. Stando alle segnalazioni lo svuotamento della cache non sempre risolve il problema, per cui potrebbe essere necessario un nuovo aggiornamento software. In ogni caso, se siete afflitti anche voi dal disturbo, tentar non nuoce. Per svuotare la cache entrate nelle impostazioni generali e da lì tappate sulla voce ‘Applicazioni‘. Cercate attraverso la barra in alto l’applicazione ‘Telefono‘, e poi sull’opzione ‘Memoria archiviazione‘ ed infine su ...

