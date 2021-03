Inter, Handanovic: «Scudetto? Bisogna saper vincere queste partite» (Di martedì 9 marzo 2021) Samir Handanovic è stato decisivo nella vittoria dell’Inter contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del capitano nerazzurro a fine gara Samir Handanovic ha parlato ai microfoni di Sky SportScude dopo Inter-Atalanta. LA GARA – «Ci aspettavamo una gara difficile, l’Atalanta è un’ottima squadra e lo sta dimostrando. Ci sta vincere giocando in questo modo, questa è la strada. I dettagli spostano le partite. Loro hanno colpito due volte nel primo tempo, bravi noi a non prendere gol. E’ stata una partita tosta, l’importante era non perdere punti perché altre squadre dovranno affrontare l’Atalanta». Scudetto – «Bisogna sapere vincere le partite, palleggiare quando serve e soffrire quando serve. Ogni partita ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Samirè stato decisivo nella vittoria dell’contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni del capitano nerazzurro a fine gara Samirha parlato ai microfoni di Sky SportScude dopo-Atalanta. LA GARA – «Ci aspettavamo una gara difficile, l’Atalanta è un’ottima squadra e lo sta dimostrando. Ci stagiocando in questo modo, questa è la strada. I dettagli spostano le. Loro hanno colpito due volte nel primo tempo, bravi noi a non prendere gol. E’ stata una partita tosta, l’importante era non perdere punti perché altre squadre dovranno affrontare l’Atalanta».– «le, palleggiare quando serve e soffrire quando serve. Ogni partita ...

