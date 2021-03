“Ho sbagliato”: Fabrizio Corona per la prima volta invoca la “pietas” dei giudici e chiede perdono (Di lunedì 8 marzo 2021) «Mi dispiace se ho sbagliato, come dite voi ho commesso gravi violazioni». Fabrizio Corona ha consegnato una lettera ai giudici della Sorveglianza di Milano per scongiurare il suo “ritorno all’inferno”. La lettera su due pagine scritte a mano è stata mostrata su Instagram. A un’ora dall’inizio dell’udienza l’ex fotografo ha chiesto “perdono” e di poter continuare a curarsi. Definendosi “non un criminale”. Fabrizio Corona, la lettera «Negli ultimi 15 anni della mia vita non avevo mai pianto, nemmeno per la morte di mio padre», è l’incipit degli appunti scritti a mano in cui parla anche del suo stato di salute. «Durante la notte ho i flashback come i reduci del Vietnam», ricordando gli “anni di galera” per reati commessi dal 2006 al 2008. «Da quindici anni non ho ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 marzo 2021) «Mi dispiace se ho, come dite voi ho commesso gravi violazioni».ha consegnato una lettera aidella Sorveglianza di Milano per scongiurare il suo “ritorno all’inferno”. La lettera su due pagine scritte a mano è stata mostrata su Instagram. A un’ora dall’inizio dell’udienza l’ex fotografo ha chiesto “” e di poter continuare a curarsi. Definendosi “non un criminale”., la lettera «Negli ultimi 15 anni della mia vita non avevo mai pianto, nemmeno per la morte di mio padre», è l’incipit degli appunti scritti a mano in cui parla anche del suo stato di salute. «Durante la notte ho i flashback come i reduci del Vietnam», ricordando gli “anni di galera” per reati commessi dal 2006 al 2008. «Da quindici anni non ho ...

