Giulia Salemi e Tommaso Zorzi ai ferri corti: “Lui si è girato dall’altra parte” (Di lunedì 8 marzo 2021) Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero tagliato ogni rapporto: il retroscena. Giulia Salemi aveva iniziato la sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini affermando di essere molto amica di Tommaso Zorzi. Di tutt’altra opinione invece è stato lui, affermando in svariate occasioni che tra loro non è mai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 8 marzo 2021), dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, avrebbero tagliato ogni rapporto: il retroscena.aveva iniziato la sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini affermando di essere molto amica di. Di tutt’altra opinione invece è stato lui, affermando in svariate occasioni che tra loro non è mai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

facciouncasino : RT @cecchinoalcuore: Giulia Salemi denigrata da mesi per il suo essere donna ed innamorata, fatta passare per scroccona, ripiego, alcolizza… - daqualcheparte : RT @cecchinoalcuore: Giulia Salemi denigrata da mesi per il suo essere donna ed innamorata, fatta passare per scroccona, ripiego, alcolizza… - Lusy45122205 : RT @Valenti42378765: Questa Giulia Salemi.... Non serve altro basta ascoltare.. #giuliasalemi?? #influencer #model @GiuliaSalemi93 @pierpao… - BarbaCarmela : RT @redazioneiene: MERCOLEDÌ A LE IENE Non è che al premier Conte l'idea di chiedere aiuto a @ChiaraFerragni e @Fedez gli è venuta guardand… - elebenny98 : RT @cecchinoalcuore: Giulia Salemi denigrata da mesi per il suo essere donna ed innamorata, fatta passare per scroccona, ripiego, alcolizza… -