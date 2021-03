(Di lunedì 8 marzo 2021) Il Napoli ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Faouziquesta mattina a Villa Stuart dopo essere uscito infortunato dal campo durante Napoli-Bologna. “Come da programma, Faouziquesto pomeriggio è statoa Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L’, assistito durante l’operazione dal responsabile dello Staff Medico azzurro Dott. Canonico, resterà per qualche giorno a Villa Stuart. Il terzino azzurro si era infortunato ieri nel primo tempo di Napoli-Bologna riportando la rottura del legamento crociato anteriore del menisco mediale del ginocchio ...

Advertising

Diego31883 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI COMUNICATO: 'INTERVENTO RIUSCITO A GHOULAM' Operato a Roma per ricostruzione legamento crociato #SkySport #S… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ULTIM'ORA NAPOLI COMUNICATO: 'INTERVENTO RIUSCITO A GHOULAM' Operato a Roma per ricostruzione legamento crociato #SkySport #S… - napolista : Ghoulam si è operato, intervento perfettamente riuscito Il comunicato del Napoli. Faouzi è stato assistito dal dot… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale SSC Napoli: “Ghoulam operato a Villa Stuart. Operazione per… - enzobottone64 : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Ghoulam operato a Villa Stuart: operazione perfettamente riuscita -

Ultime Notizie dalla rete : Ghoulam operato

Corriere dello Sport.it

Commenta per primo Faouziè statoal ginocchio dopo la rottura del legamento crociato anteriore, il comunicato del Napoli : Come da programma, Faouziquesto pomeriggio è statoa Villa Stuart dal ...NAPOLI - "Come da programma, Faouziquesto pomeriggio è statoa Villa Stuart dal Professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata. L'...La SSC Napoli comunica l'esito dell'operazione di Faouzi Ghoulam di questo pomeriggio presso Villa Stuart di Roma ...Il comunicato del Napoli: Ghoulam si è operato, intervento perfettamente riuscito. Resterà ricoverato per qualche giorno.