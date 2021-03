Ema Stokholma, dal dramma al successo: “Mi teneva la testa sott’acqua” (Di lunedì 8 marzo 2021) La DJ francese Ema Stokholma, ha raccontato di aver affrontato un’infanzia drammatica, prima di arrivare al successo Ema Stokholma (Instagram)Ema Stokholma è una disc jockey, conduttrice televisiva e modella, nata nella regione francese della Provenza, con cittadinanza italiana. È proprio nel nostro Paese che ha la possibilità di esibirsi nel mondo della moda, sfilando per alcuni dei marchi più noti come “Dolce e Gabbana”, “Valentino” e “Gianni Versace”. A partire dai primi anni duemila invece inizia ad avvicinarsi alla musica. Il debutto sul piccolo schermo per Ema avviene nel 2013, anno in cui le viene affidato il dopo show degli “MTV Italian Awards”. Da qui in poi partecipa a diversi programmi, tra cui “Jump – stasera mi Tuffo!”, “Aggratis” e “Pechino ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 marzo 2021) La DJ francese Ema, ha raccontato di aver affrontato un’infanziatica, prima di arrivare alEma(Instagram)Emaè una disc jockey, conduttrice televisiva e modella, nata nella regione francese della Provenza, con cittadinanza italiana. È proprio nel nostro Paese che ha la possibilità di esibirsi nel mondo della moda, sfilando per alcuni dei marchi più noti come “Dolce e Gabbana”, “Valentino” e “Gianni Versace”. A partire dai primi anni duemila invece inizia ad avvicinarsi alla musica. Il debutto sul piccolo schermo per Ema avviene nel 2013, anno in cui le viene affidato il dopo show degli “MTV Italian Awards”. Da qui in poi partecipa a diversi programmi, tra cui “Jump – stasera mi Tuffo!”, “Aggratis” e “Pechino ...

Ultime Notizie dalla rete : Ema Stokholma Sanremo 2021, Amadeus fuori controllo nella conferenza stampa finale: "Chiedetemi scusa", addio velenosissimo Sono molto felice dei risultati ottenuti da Radio2 al Festival, abbiamo trasformato un fatto negativo, di una platea vuota, in qualcosa di bello con la presenza di Andrea Delogu , Ema Stokholma e ...

Sanremo: Amadeus, 'progetto con Fiorello in radio? Non lo escludo' Sono molto felice dei risultati ottenuti da Radio2 al Festival, abbiamo trasformato un fatto negativo, di una platea vuota , in qualcosa di bello con la presenza di Andrea Delogu, Ema Stokholma e ...

Ema Stokholma: età, altezza, peso, misure, nome vero, origini, fidanzato, lavoro TuttiVip La moda protagonista sul palco del Festival di Sanremo 2021 Sul palco del 71esimo Festival di Sanremo, sono molti i grandi nomi della moda che hanno scelto di vestire gli ospiti e i cantanti in gara. Così si riflettere sui temi della contemporaneità e quando i ...

Elodie, prima artista femminile sulla copertina di Icon Nel nuovo numero di Icon 65, tendenze, stili e novità dedicate al rapporto tra musica e moda. Ecco tutto quello che troverete sul prossimo numero in edicola dal 16 marzo.

