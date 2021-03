Domenica In: Arisa lancia uno scoop sulla sua vita privata (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata di Domenica In andata in onda ieri, Domenica 7 marzo, è stata ricca di momenti imperdibili e di grandi ospiti. la trasmissione Domenicale di Mara Venir è andata in onda dal Teatro Ariston di Sanremo come succede ogni anno dopo la chiusura del Festival. Tra i cantanti ospitati nel corso del programma televisivo c'è stata anche Arisa che ha cantato in diretta il suo brano Potevi fare di più, canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo. Nel corso dell'intervista rilasciata alla Venier, Arisa si è lasciata sfuggire uno scoop davvero inaspettato. Domenica In: Arisa è in crisi con il fidanzato? Arisa ha parlato con la Venier del suo ultimo brano che, nonostante non sia arrivato sul podio del Festival della Canzone ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 8 marzo 2021) La puntata diIn andata in onda ieri,7 marzo, è stata ricca di momenti imperdibili e di grandi ospiti. la trasmissionele di Mara Venir è andata in onda dal Teatro Ariston di Sanremo come succede ogni anno dopo la chiusura del Festival. Tra i cantanti ospitati nel corso del programma televisivo c'è stata ancheche ha cantato in diretta il suo brano Potevi fare di più, canzone con cui ha partecipato al Festival di Sanremo. Nel corso dell'intervista rilasciata alla Venier,si è lasciata sfuggire unodavvero inaspettato.In:è in crisi con il fidanzato?ha parlato con la Venier del suo ultimo brano che, nonostante non sia arrivato sul podio del Festival della Canzone ...

