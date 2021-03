Da ANDoC e Beople nasce l’Acceleratore per Commercialisti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ANDoC Beople

Corriere Nazionale

stanno mettendo a punto su questi temi un denso programma di webinar, corsi on line ed eventi. Si parte il 26 marzo 2021 con il webinar di presentazione dell'Acceleratore per ...stanno mettendo a punto su questi temi un denso programma di webinar, corsi on line ed eventi. Si parte il 26 marzo 2021 con il webinar di presentazione dell'Acceleratore per ...L’obiettivo è mettere a disposizione le tecniche e gli strumenti del Business Design per efficientare gli studi dei commercialisti ..."L'Andoc, Associazione nazionale dottori commercialisti, e Beople, prima azienda di 'business design' in Italia, hanno sottoscritto una convenzione per supportare i dottori commercialisti sul tema del ...