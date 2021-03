Covid, controlli della Guardia di Finanza: 159 multe tra Napoli e provincia (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritorno della Campania in “zona rossa”, il dispositivo dei controlli sulle misure di contenimento antiCovid. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la provincia 1391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento dei controlli ha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani, il Vomero. Tra i quartieri San Ferdinando, piazza Carlo III, Piazza del Gesù e Piazza Bellini, i militari hanno sanzionato decine di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Comandoledidiha rafforzato anche in questo fine settimana a ridosso del ritornoCampania in “zona rossa”, il dispositivo deisulle misure di contenimento anti. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate tra il capoluogo e la1391 persone e 175 attività commerciali, 159 le sanzioni complessive. Il potenziamento deiha riguardato in particolare il Lungomare, via Partenope, via Chiatamone, via Toledo, piazza Rodinò, via Chiaia, i Decumani, il Vomero. Tra i quartieri San Ferdinando, piazza Carlo III, Piazza del Gesù e Piazza Bellini, i militari hanno sanzionato decine di ...

