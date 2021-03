Controlli anti-Covid per chi arriva in Sardegna, i primi nel porto di Olbia (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - È stata inaugurata nel porto di Olbia la prima procedura anti-Covid per chi arriva in Sardegna secondo quanto previsto dall'ordinanza del presidente della Regione, Chrisian Solinas, emaneta venerdì scorso. Sono annunciati "Controlli rigorosi", come ha assicurato il capo della Protezione civile regionale Antonio Belloi parlando con l'AGI. I primi passeggeri sbarcati nello scalo gallurese sono stati quelli giunti a bordo delle navi Cruis Ausonia, proveniente da Livorno, e della Nuraghes della Tirrenia, proveniente da Civitavecchia, giunte attorno alle 7. Tre postazioni nella stazione marittima Tutti sono sono stati dirottati verso la stazione marittima, messa a disposizione dall'autorità di sistema portuale. Qui è stata allestita, nella sala ... Leggi su agi (Di lunedì 8 marzo 2021) AGI - È stata inaugurata neldila prima proceduraper chiinsecondo quanto previsto dall'ordinanza del presidente della Regione, Chrisian Solinas, emaneta venerdì scorso. Sono annunciati "rigorosi", come ha assicurato il capo della Protezione civile regionale Antonio Belloi parlando con l'AGI. Ipasseggeri sbarcati nello scalo gallurese sono stati quelli giunti a bordo delle navi Cruis Ausonia, proveniente da Livorno, e della Nuraghes della Tirrenia, proveniente da Civitavecchia, giunte attorno alle 7. Tre postazioni nella stazione marittima Tutti sono sono stati dirottati verso la stazione marittima, messa a disposizione dall'autorità di sistema portuale. Qui è stata allestita, nella sala ...

