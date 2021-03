Cisliano (Milano) – Madre uccide figlia di due anni (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver commesso il delitto, la 41enne si è auto inferta delle ferite non gravi ed è stata ricoverata presso l’ospedale di Magenta. Tra la donna e il marito era in corso una separazione “difficile”, testimoniata da alcuni post su Facebook. Una donna di 41 anni ha ucciso sua figlia, una bimba di due, durante la notte a Cisliano (Milano). Dopo l’uccisione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo aver commesso il delitto, la 41enne si è auto inferta delle ferite non gravi ed è stata ricoverata presso l’ospedale di Magenta. Tra la donna e il marito era in corso una separazione “difficile”, testimoniata da alcuni post su Facebook. Una donna di 41ha ucciso sua, una bimba di due, durante la notte a). Dopo l’uccisione

