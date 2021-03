C’è un calcolatore vaccinazione per scoprire il proprio turno nei prossimi mesi (Di lunedì 8 marzo 2021) Esiste un calcolatore vaccinazione che, seppur non ufficiale, è in grado di fornire informazioni puntuali sul turno con ll quale si potrà ricevere la prima e anche la seconda dose del proprio siero anti Covid-19. Purtroppo è risaputo a tutti che la campagna italiana ma più in generale quella europea non sta brillando certo per velocità e i tempi di attesa per la gran parte della popolazione potrebbero essere davvero molto lunghi, come evidenziato proprio dallo strumento ora a disposizione. Il calcolatore vaccinazione è stato sviluppato dalla società Omni Calculator: come facilmente intuibile, il tool stima quante persone ci sono davanti al cittadino che effettua un verifica appunto, nella coda che lo attende prima che la dose che gli spetta gli venga somministrata. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Esiste unche, seppur non ufficiale, è in grado di fornire informazioni puntuali sulcon ll quale si potrà ricevere la prima e anche la seconda dose delsiero anti Covid-19. Purtroppo è risaputo a tutti che la campagna italiana ma più in generale quella europea non sta brillando certo per velocità e i tempi di attesa per la gran parte della popolazione potrebbero essere davvero molto lunghi, come evidenziatodallo strumento ora a disposizione. Ilè stato sviluppato dalla società Omni Calculator: come facilmente intuibile, il tool stima quante persone ci sono davanti al cittadino che effettua un verifica appunto, nella coda che lo attende prima che la dose che gli spetta gli venga somministrata. ...

wordweb81 : C'è un calcolatore vaccinazione per scoprire il proprio turno nei prossimi mesi - Ilsolito_In : @fumoffus Luglio-Agosto per me. Quando il calcolatore ha chiesto la regione e ho selezionato @RegLombardia, in atte… - Roberta71689416 : @Loutoppa Calcolatore che non è rispettoso dei sentimenti del prossimo(spoiler:non è così). Tutte le parti in causa… - KersevanRoberto : @twittatore @Jerico999 @jacopogiliberto @giacomodonati C'e' un malinteso, una incomprensione di quello che certi 's… - MaryOllil : @GrandeFratello Ha vinto il cinico calcolatore cattivo colui che il rispetto non lo ha mai incrociato neanche di st… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è calcolatore Aziende green, c’è da fidarsi? Parla l’esperto: “Senza il coraggio di cambiare è solo greenwashing” la Repubblica