Blame! Killy Elite Solo Statue | i preorder aprono il 27 Marzo

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 8 marzo 2021) Direttamente da, l’iconico manga di Tsutomu Niehi, Figurama Collectors si appresta a distribuire laFigurama Collectors è orgogliosa di presentare, la prima statua in plystone basata su, oltre che il primo esemplare della linea. Direttamente dal celeberrimo manga di Tsutomu Nihei, ci giunge questa incredibile statua del protagonista dell’opera, caratterizzata da una impressionante cura per i dettagli, come vuole la tradizione di Figurama Collectors. Il tutto sarà disponibile per ila partire dalla fine del mese di...