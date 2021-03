Basket femminile | Lino Lardo | “Europeo di altissimo livello | il sorteggio ci poteva andare molto peggio”

(Di lunedì 8 marzo 2021) La Nazionale italiana diconosce finalmente il nome delle prossime avversarie da affrontare in occasione della fase a gironi dei Campionati Europei 2021, in programma a Valencia e Strasburgo dal 17 al 27 giugno. L’Italè stata inserita nel gruppo B insieme a Serbia, Montenegro e Grecia, con eventuale incrocio al turno successivo contro una compagine del gruppo A tra Spagna, Slovacchia, Bielorussia e Svezia. Ricordiamo che le prime classificate di ogni raggruppamento avanzano direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze dovranno passare dal barrage degli ottavi. Di seguito il commento a caldo del C.T. azzurroal sito federale dopo ilodierno: “Affrontiamo undi...

Advertising

LivornoPress : Basket femminile, esordio amaro per le ragazze della Pielle - SportingTargetG : Risultati della 9° giornata di ritorno del Campionato di Basket Femminile A2 girone Nord & Sud: #LBF… - Tec_Ambientali : @francescatotolo @PBerizzi A Berizzi nessuno ha mai detto che il primo campionato di basket femminile fu istituito… - PaoloDiDomizio : RT @legabasketfem: LA FINALISSIMA Nella Giornata Internazionale della Donna, festa del basket femminile. @REYER1872 e @familaschio, la Fina… - LoredanaLeopar1 : RT @legabasketfem: LA FINALISSIMA Nella Giornata Internazionale della Donna, festa del basket femminile. @REYER1872 e @familaschio, la Fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile

OA Sport

E lo ha fatto nella categoria superiore rispetto allo scorso (Serie B): sul campo della quotata PallacanestroPrato , le ragazze di coach Luca Castiglione hanno avuto un buon approccio alla ...... per cui ho fatto vela e giocato a pallavolo, quindi mi sono dedicata alin carrozzina e sono stata titolare della Nazionaleper sette anni, partecipando anche agli Europei di ...“Affrontiamo un Europeo di altissimo livello, ci sono squadre competitive in ogni fascia. Il sorteggio ci poteva andare molto peggio, anche l’eventuale incrocio con una formazione del girone A sulla c ...Basket 8 Marzo 2021 Basket femminile, esordio amaro per le ragazze della Pielle. Livorno, 8 marzo. Un anno dopo, anche la Pielle Livorno al femminile è tornata a giocare per i du ...