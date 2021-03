Auguri a tutte le DONNE da parte di Informatica in Azienda (Di lunedì 8 marzo 2021) Come fiori, alcune DONNE sono chiuse perchè devono ancora sbocciare… Altre DONNE portano il peso della casa e della famiglia… Sono stanche e chinano un po’ il capo. Altre DONNE restano sole dopo anni di matrimonio o convivenza … E per un po’ si chiudono. Ma le DONNE sono forti, determinate e capaci di rialzare la corolla e rifiorire, più belle di prima. E’ il momento per tutte voi di rialzare il capo e spalancare i petali. Tanti Auguri per una splendida fioritura ! Le DONNE sono veramente meravigliose ! W LE DONNE ! GRAZIE di esistere da parte di tutti gli uomini !!! … e tanta Luce alla parte femminile che è in ogni uomo ! Dott. Emanuel Celano Informatica in Azienda diretta dal Dott. ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 8 marzo 2021) Come fiori, alcunesono chiuse perchè devono ancora sbocciare… Altreportano il peso della casa e della famiglia… Sono stanche e chinano un po’ il capo. Altrerestano sole dopo anni di matrimonio o convivenza … E per un po’ si chiudono. Ma lesono forti, determinate e capaci di rialzare la corolla e rifiorire, più belle di prima. E’ il momento pervoi di rialzare il capo e spalancare i petali. Tantiper una splendida fioritura ! Lesono veramente meravigliose ! W LE! GRAZIE di esistere dadi tutti gli uomini !!! … e tanta Luce allafemminile che è in ogni uomo ! Dott. Emanuel Celanoindiretta dal Dott. ...

matteosalvinimi : Auguri a tutte voi, Amiche!?? #festadelladonna - poliziadistato : #8marzo Auguri a tutte le donne! Da oltre 60 anni in prima linea nella #PoliziadiStato per garantire la sicurezza d… - chetempochefa : 'Domani festa della donna: auguri a tutte le donne di sesso femminile.' @ninofrassicaoff a #CTCF - amjvrraax_ : oggi sono in presenza e piove,buongiorno un cazzo e auguri a tutte - coocooline : auguri a tutte le donne ????? -