Terribile incidente, muore una ragazza di 22 anni. 3 feriti di cui 2 gravi (Di domenica 7 marzo 2021) Drammatico incidente a Benevento. Ieri, 6 marzo, ha perso la vita una ragazza di 22 anni. Si tratta dell’ultimo Terribile incidente in cui coinvolto un giovanissimo. Una tragedia che avrebbe potuto essere ancora peggiore. Tre persone, sempre giovanissime, sono rimaste ferite nello schianto. A quanto si apprende dai media locali L.L., queste le iniziali della ragazza originaria di Arpaia si trovava a bordo di un’automobile, un fuoristrada, in via Paolo VI. Quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che è finita in una scarpata al lato della carreggiata, ribaltandosi. Subito sono stati allertati i soccorsi. Poco dopo, sul posto, sono arrivati i medici del 118 insieme a un’automedica. Purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare, era già morta. I ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Drammaticoa Benevento. Ieri, 6 marzo, ha perso la vita unadi 22. Si tratta dell’ultimoin cui coinvolto un giovanissimo. Una tragedia che avrebbe potuto essere ancora peggiore. Tre persone, sempre giovanissime, sono rimaste ferite nello schianto. A quanto si apprende dai media locali L.L., queste le iniziali dellaoriginaria di Arpaia si trovava a bordo di un’automobile, un fuoristrada, in via Paolo VI. Quando il conducente ha improvvisamente perso il controllo della vettura, che è finita in una scarpata al lato della carreggiata, ribaltandosi. Subito sono stati allertati i soccorsi. Poco dopo, sul posto, sono arrivati i medici del 118 insieme a un’automedica. Purtroppo per la 22enne non c’è stato nulla da fare, era già morta. I ...

