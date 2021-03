Sta per partire l’edizione 2021 di Quattrozampeinfiera (Di domenica 7 marzo 2021) BolognaFiere con Events Factory Italy lancia l’edizione 2021 di Quattrozampeinfiera: si parte il 17 aprile da Bologna ma sono previste tappe anche in altre città Events Factory Italy, società 100% di BolognaFiere, annuncia il potenziamento della propria presenza nel settore PET e inserisce nel suo calendario 2021 lo storico format Quattrozampeinfiera, rivisitato e progettato in… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 marzo 2021) BolognaFiere con Events Factory Italy lanciadi: si parte il 17 aprile da Bologna ma sono previste tappe anche in altre città Events Factory Italy, società 100% di BolognaFiere, annuncia il potenziamento della propria presenza nel settore PET e inserisce nel suo calendariolo storico format, rivisitato e progettato in… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Pontifex_it : Vengo come penitente che chiede perdono al Cielo e ai fratelli per tante distruzioni e crudeltà; come pellegrino di… - Pontifex_it : Sta a noi, umanità di oggi, e soprattutto ai credenti, convertire gli strumenti di odio in strumenti di #pace, esor… - Pontifex_it : Da dove può cominciare il cammino della #pace? Dalla rinuncia ad avere nemici. Chi crede in Dio, non ha nemici da c… - sonoabete : RT @tiemaisuccesso: Madame che mette like a Giulia, Giulia che scrive 'speciale' per Sangio, Sangio al Serale, Giulia che cerca di dirci ch… - Aiyo07 : RT @plums_the: @BagnoliMD Il protocollo è stato autorizzato qui in Piemonte e anche il Prof. Remuzzi ne sta approntando uno. -