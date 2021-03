Serie C, i risultati della serata: tris di Carpi e Foggia. Alessandria in extremis (Di domenica 7 marzo 2021) Ecco i risultati delle gare di Serie C di stasera, valide per la 29a giornata. Vince il Foggia sulla Turris, l’Alessandria trova il gol vittoria al 94? contro l’Albinoleffe, tutto facile per il Carpi sul Modena: GIRONE AAlessandria-Albinoleffe 2-1 Renate-Carrarese 0-0 GIRONE BCarpi-Modena 3-0 GIRONE CTurris-Foggia 1-3 Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Ecco idelle gare diC di stasera, valide per la 29a giornata. Vince ilsulla Turris, l’trova il gol vittoria al 94? contro l’Albinoleffe, tutto facile per ilsul Modena: GIRONE A-Albinoleffe 2-1 Renate-Carrarese 0-0 GIRONE B-Modena 3-0 GIRONE CTurris-1-3 Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FIGCfemminile : SERIE ??? | Due risultati sorprendenti: il ko della capolista Pomigliano col Chievo Verona e quello della Riozzese C… - SkySport : CROTONE-TORINO 4-2 Risultato finale ? ? rig. #Simy (27') ? #Mandragora (45') ? #Simy (54') ? #Reca (80') ?… - SerieA : I risultati della 25ª giornata di #SerieATIM. 2??5??? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tut… - citynowit : La Reggina guadagna un punto sulla zona play out. Il pareggio di Pisa diventa ancora più prezioso - PianetaMilan : #VeronaMilan , continua il bilancio positivo in trasferta dei rossoneri -