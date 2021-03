Sanremo 2021 | la classifica finale

(Di domenica 7 marzo 2021)Al Festival diè il momento della verità: ecco svelata ladefinitiva dei Big in gara, capeggiata dai tre finalisti. Per questi ultimi si apre ora la volata alla vittoria. Un nuovo giro di votazioni (interverranno la Giuria demoscopica, quella della Sala stampa e il Televoto) determinerà il podio. Per gli altri cantanti graduatoria – dal 26esimo al quarto posto – il posizionamento è stato determinato della media tra le percentuali di voto ottenute in tutte e cinque le serate della kermesse. Finalisti: Ermal Meta, Francesca Michielin e Fedez, Maneskin 4 – Colapesce Dimartino 5 – Irama 6 – Willy Peyote 7 – Annalisa 8 – Madame 9 – Orietta Berti 10 – Arisa 11 – La Rappresentante di Lista 12 – Extraliscio ft. Davide Toffolo 13 – Lo Stato ...

La 71esima edizione del Festival di Sanremo ha ufficialmente chiuso i battenti. Quello a cui abbiamo assistito è stato sicuramente un Festival differente, che non ha di certo spiccato per gli ... Si è da poco conclusa la 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. A portare a casa la vittoria e seguire a Diodato che ha vinto nel 2020 sono stati i Maneskin, mentre al ...