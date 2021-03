Sanremo 2021, i vincitori della 71° edizione sono i Måneskin (Di domenica 7 marzo 2021) Sanremo 2021 è giunto al termine con la vittoria dei Måneskin. Dopo 5 giorni intensissimi è stata stilata la classifica finale Dopo aver stilato la consueta classifica dal 26° al 4° posto, sono rimasti in tre votati dal pubblico. Maneskin con “Zitti e buoni”, Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” e Francesca L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021)è giunto al termine con la vittoria dei. Dopo 5 giorni intensissimi è stata stilata la classifica finale Dopo aver stilato la consueta classifica dal 26° al 4° posto,rimasti in tre votati dal pubblico. Maneskin con “Zitti e buoni”, Ermal Meta con “Un milione di cose da dirti” e Francesca L'articolo proviene da Inews.it.

