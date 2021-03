Perché Sputnik V non atterra in Ucraina (c’entra Biden) (Di domenica 7 marzo 2021) L’Ucraina ha raggiunto livelli record di ricoveri a causa del Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute Maksym Stepanov su Facebook. Finora l’Ucraina ha segnalato 1.300.000 casi di coronavirus e 27.000 decessi, su una popolazione di 41 milioni di abitanti. È in realtà assai probabile che i morti siano assai di più data la scarsa affidabilità dei servizi statistici interni. Il primo ministro Denys Shmyhal ha così dichiarato che nella repubblica ex sovietica è iniziata una terza ondata di epidemia di Covid-19. A fronte di questa drammatica situazione, la risposta è stata forzatamente lenta. Uno dei Paesi più poveri d’Europa, l’Ucraina è rimasta indietro nell’avvio del suo programma di vaccinazione contro il Covid-19. Al momento il piano è di vaccinare metà della popolazione contro il coronavirus entro l’inizio del 2022. Le ... Leggi su formiche (Di domenica 7 marzo 2021) L’ha raggiunto livelli record di ricoveri a causa del Covid-19. Lo ha annunciato il ministro della Salute Maksym Stepanov su Facebook. Finora l’ha segnalato 1.300.000 casi di coronavirus e 27.000 decessi, su una popolazione di 41 milioni di abitanti. È in realtà assai probabile che i morti siano assai di più data la scarsa affidabilità dei servizi statistici interni. Il primo ministro Denys Shmyhal ha così dichiarato che nella repubblica ex sovietica è iniziata una terza ondata di epidemia di Covid-19. A fronte di questa drammatica situazione, la risposta è stata forzatamente lenta. Uno dei Paesi più poveri d’Europa, l’è rimasta indietro nell’avvio del suo programma di vaccinazione contro il Covid-19. Al momento il piano è di vaccinare metà della popolazione contro il coronavirus entro l’inizio del 2022. Le ...

