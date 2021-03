Perché gli appelli della super influencer Ferragni non sono bastati a Fedez per vincere Sanremo (Di domenica 7 marzo 2021) Anche Sanremo 2021 è giunto al termine e a portare a casa il premio sono stati i Maneskin. Nella serata finale di Sanremo, quella determinata prima dal televoto e poi – per la scelta delle posizioni dei tre sul podio – dalla somma di televoto, giuria demoscopica e sala stampa a spuntarla sono stati al secondo posto Francesca Michielin e Fedez e al terzo Ermal Meta. Michielin e Fedez con quel secondo posto hanno letteralmente scalato le classifiche delle serate precedenti che, come vedremo a breve, non li hanno mai visti arrivare tra i primi tre. Parallelamente Chiara Ferragni, moglie di Fedez, ha seguito il festival e – quando è stato il momento – ha chiamato all’appello i suoi follower per far sì che votassero sia nella prima fase – quella per ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 7 marzo 2021) Anche2021 è giunto al termine e a portare a casa il premiostati i Maneskin. Nella serata finale di, quella determinata prima dal televoto e poi – per la scelta delle posizioni dei tre sul podio – dalla somma di televoto, giuria demoscopica e sala stampa a spuntarlastati al secondo posto Francesca Michielin ee al terzo Ermal Meta. Michielin econ quel secondo posto hanno letteralmente scalato le classifiche delle serate precedenti che, come vedremo a breve, non li hanno mai visti arrivare tra i primi tre. Parallelamente Chiara, moglie di, ha seguito il festival e – quando è stato il momento – ha chiamato all’appello i suoi follower per far sì che votassero sia nella prima fase – quella per ...

