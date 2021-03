Pd: Zingaretti, 'ho voluto dare scossa, se sono problema ci vuole chiarimento, non scompaio' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Ho voluto dare una scossa quando ho percepito che questo partito rischiasse di implodere. Il mio è un atto di amore nei confronti della necessità del Pd di scendere vicino alla condizione umana e non di parlare soltanto di se stesso". Lo ha affermato il segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5. "Se sono io il problema -ha aggiunto- sono il primo a fare un passo indietro, ci vuole un grande chiarimento, lo faccia il gruppo dirigente e troviamo insieme le forme per andare avanti. Statene certi io non scompaio, sarò presente con le mie idee e con il mio lavoro, domani andrò a rinnovare la tessera nel mio circolo, però ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Hounaquando ho percepito che questo partito rischiasse di implodere. Il mio è un atto di amore nei confronti della necessità del Pd di scendere vicino alla condizione umana e non di parlare soltanto di se stesso". Lo ha affermato il segretario dimissionario del Pd, Nicola, ospite di 'Live non è la D'Urso' su Canale 5. "Seio il-ha aggiunto-il primo a fare un passo indietro, ciun grande, lo faccia il gruppo dirigente e troviamo insieme le forme per anavanti. Statene certi io non, sarò presente con le mie idee e con il mio lavoro, domani andrò a rinnovare la tessera nel mio circolo, però ...

