Parma, D'Aversa: «Dovevamo uccidere la Fiorentina in difficoltà»

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla dopo il pareggio contro la Fiorentina: ecco le dichiarazioni dell'allenatore Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, parla dopo il pareggio in extremis contro la Fiorentina a Sky Sport. «La squadra in campo è sempre stata superiore all'avversario tranne nel match con l'Inter. Oggi ci siamo fatto gol da soli. Qualche difetto probabilmente ce l'abbiamo. Oggi abbiamo affrontato una squadra in difficoltà, abbiamo fatto la partita, doveva uccidere sportivamente la Fiorentina. Troppo spesso facciamo resuscitare gli avversari. Dobbiamo superare la delusione. Non vedo il motivo del cambiamento di atteggiamento del finale, deve scattare qualcosa nella nostra testa. L'andamento di classifica non rispetta ...

