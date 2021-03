Non è l’Arena, ospiti stasera, 7 marzo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Questa sera, domenica 7 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventesima puntata della quarta edizione Non è l’Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio. Non è l’Arena, 7 marzo 2021 Nella puntata si tornerà a parlare del caso della maxi commessa di una partita di mascherine acquistata dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Si parlerà, con Sandra Amurri, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani, dell’interrogatorio a Mario Benotti e della nuova inchiesta su una fornitura di mascherine alla Protezione Civile del Lazio. Si passerà poi allo scontro tra l’Europa e Big Pharma, dopo che il premier Mario Draghi si è impuntato per bloccare il ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 7 marzo 2021) Questa sera, domenica 7, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventesima puntata della quarta edizione Non è, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi edin studio. Non è, 7Nella puntata si tornerà a parlare del caso della maxi commessa di una partita di mascherine acquistata dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. Si parlerà, con Sandra Amurri, Luciano Capone, Massimo Mallegni e Pier Luigi Stefani, dell’interrogatorio a Mario Benotti e della nuova inchiesta su una fornitura di mascherine alla Protezione Civile del Lazio. Si passerà poi allo scontro tra l’Europa e Big Pharma, dopo che il premier Mario Draghi si è impuntato per bloccare il ...

