NFL – I prospetti del draft 2021 | #44 Jaycee Horn

(Di domenica 7 marzo 2021) Quando si parla di cornerback in rotta verso la National Football League, la University of the South Carolina può dire la sua con un ottimo prospetto. Sin dal suo arrivo nei Gamecocks,ha fatto la differenza e ha avuto un grande impatto sulla secondaria della squadra. Alsi presenta come uno dei migliori cornerback della classe. Chi è? Figlio dell’ex wide receiver dei New Orleans Saints e 4 volte Pro Bowler Joemostra tutte le ottime doti atletiche messe in mostra, a suo tempo, dal padre, applicandole al servizio della difesa della Alpharetta High School. Valutato 4 stelle tra idella classe del 2018,...