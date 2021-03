Napoli-Bologna | l’anteprima del match | Gattuso contro Mihajlovic | due condottieri in cerca di riscatto e continuità

(Di domenica 7 marzo 2021), due squadre indi certezze.Mai come in questa stagione sportiva, la formazione azzurra ha incontrato non poche difficoltà nel trovare unadi risultati che potesse agevolare il suo percorso durante tutto l'anno. Infortuni di diverso tipo, caos ripetuti all'interno dello spogliatoio e un allenatore costantemente in bilico, sono stati tutti fattori di grande incidenza in un campionato che al momento può essere definito fallimentare. Risulterebbe superfluo l'utilizzo di paragoni con le gestioni tecniche precedenti, visto e considerato il tipo di calcio che - dall'avvento dell'emergenza sanitaria - non è più quello anche di solamente due anni fa. Un'organico sul quale sono state investite cospicue risorse economiche ma che, finora, ha deluso la stragrande maggioranza di tifosi e addetti ...

Il Napoli ha l'obbligo di rispondere alle tante critiche arrivate dopo il rocambolesco 3-3 subito in extremis contro il Sassuolo. Il Bologna di Mihajlovic, invece, dopo aver battuto la Lazio e aver pe ...Il Napoli quest'oggi affronta il Bologna con 3 giocatori in diffida: Lozano, Di Lorenzo e Demme, questi ultimi due in caso di giallo salterebbero la sfida contro il Milan. Nei rossoneri di scena a Ver ...