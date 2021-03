(Di domenica 7 marzo 2021) Il centrocampista del Cagliari Radjaha parlato a Sky dopo il pareggio ottenuto con la Sampdoria: "Oggi abbiamo disputato un bel primo tempo, facendo delle buone cose. Poi abbiamo preso due gol da, dobbiamo essere più sporchi. Siamo sulla strada giusta, stiamo facendo risultati e questo pareggio raggiunto nel finale è importante dal punto di vista morale. Mi stavo preoccupando perchè almeno un gol all'anno lo facevo, le partitesempre meno ma per fortuna ciriuscito. Fisicamente stiamo bene, abbiamo trovato un ritmo e lavoriamo nel modo giusto per raggiungere la salvezza. Con Di Francesco non meritavamo di perdere nelle ultime partite, le prestazioni erano comunque buone".caption id="attachment 1104619" align="alignnone" width="3543" Semplici, getty/caption ITA ...

Advertising

ItaSportPress : Nainggolan: 'Presi due gol da polli. Finalmente mi sono sbloccato' - -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Presi

Napoli Magazine

... loro sono bravi nelle ripartenze cone poi la mettono bene con Joao Pedro e Pavoletti. ... io ho sempre pensato a fare un gol in più: mi preoccupavo dei gol non segnati, non di quelli. ......con la Roma ha eliminato il Barcellona in Champions League pensando che con dei ragazzotti... Ceppitelli (79 Pereiro), Godin, Rugani; Zappa (89 Duncan), Marin, Nandez, Lykogiannis;(79 ...Sampdoria-Cagliari, le parole del centrocampista rossoblù Radja Nainggolan: "C'è fiducia, siamo nella giusta direzione per la salvezza" ...Era l'ultima palla della partita, quella della speranza: l'ha lanciata in avanti Cragno, l'ha domata Pavoletti in qualche modo, l'ha calciata verso la porta Nainggolan: l'ultimo tiro. Radja, con l'aiu ...